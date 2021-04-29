"Tam kapanma" öncesi kent merkezlerinde hareketlilik arttı

Kent merkezinde cadde ve sokaklarda oluşan yoğunluk Vatandaşların otobüs duraklarındaki yoğunluğu İnsan ve araç trafiği Cadde ve sokaklardaki alışveriş hareketliliği Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında...

Kent merkezinde cadde ve sokaklarda oluşan yoğunluk

Vatandaşların otobüs duraklarındaki yoğunluğu

İnsan ve araç trafiği

Cadde ve sokaklardaki alışveriş hareketliliği

Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Kırşehir'de tam kapanma öncesi Cacabey Meydanı ve bağlı sokaklar başta olmak üzere Terme, Atatürk ve Lise caddeleri ile PTT şubeleri, bankalar ve alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

Polis ve zabıta ekipleri, maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, merkezde yoğunluk olan caddelerdeki iş yerlerinde yüzde 50 kapasite denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Ankara-Kayseri kara yolundaki araç yoğunluğu nedeniyle farklı noktalarda denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız