Tam kapanma öncesi İstanbul trafiğinde rekor seviye
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Tam kapanma öncesi İstanbul trafiğinde rekor seviye

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | Güncel

Tam kapanma öncesi İstanbul trafiğinde rekor seviye Korona virüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Tam kapanma öncesi İstanbul trafiğinde rekor seviye

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçümlenirken, araçların durma noktasına geldiği o anlar havadan görüntülendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul'un bir çok noktasında sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda Ankara ve Edirne istikametine doğru her iki yönde de araçlar trafik nedeniyle durma noktasına geldi. Kapanma kararının ardından şehir dışına çıkacak sürücülerin normal günlere nazaran trafikte yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.

İBB'nin trafik verilerine göre ise saat 13.30 itibariyle de yoğunluk yüzde 72 olarak ölçümlenirken, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Tam kapanma öncesi İstanbul trafiğinde rekor seviye
Tam kapanma öncesi İstanbul trafiğinde rekor seviye
Tam kapanma öncesi İstanbul trafiğinde rekor seviye
Tam kapanma öncesi İstanbul trafiğinde rekor seviye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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