Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya göç havadan görüntülendi
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Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya göç havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da, tam kapanma öncesi son günde şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul'da, tam kapanma öncesi son günde şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Yoğun trafik havadan görüntülendi. İBB'nin mobil uygulamasına göre, saat 11.15 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerine ulaştı.

Türkiye genelinde korona virüs önlemlerine karşı başlayacak olan 17 günlük tam kapanma süreci bu akşam saat 19.00 itibariyle başlıyor. İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikametinde Maltepe ve Kartal ile Pendik ve Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunlaştı. İBB'nin mobil uygulamasına göre saat 11.15 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesine ulaştı.

(Aykut Zor/İHA)

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya göç havadan görüntülendi
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya göç havadan görüntülendi
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya göç havadan görüntülendi
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya göç havadan görüntülendi
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya göç havadan görüntülendi
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya göç havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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