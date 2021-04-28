Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
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Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu Tam kapanmaya bir gün kala yola çıkanlar trafikte yoğunluk oluştururken, İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 71'e çıktı Korona virüs önlemleri kapsamında yarın başlayacak 'tam kapanma' öncesi 17 günü İstanbul dışında geçirmek isteyenler yola çıktı.

Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

Tam kapanmaya bir gün kala yola çıkanlar trafikte yoğunluk oluştururken, İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 71'e çıktı

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında yarın başlayacak 'tam kapanma' öncesi 17 günü İstanbul dışında geçirmek isteyenler yola çıktı. Trafik yer yer durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti. Bu kapsamda yarın saat 19.00'da başlayacak tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu oluştu. 17 günlük sureyi İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, tam kapanmaya 1 gün kala yola çıktı. TEM Otoyolu ile E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle trafik yer yer durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamasında trafik yüzde 71'e çıktı.

Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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