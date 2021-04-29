"Tam kapanma" öncesi hareketlilik yaşandı
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"Tam kapanma" öncesi hareketlilik yaşandı

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 19.00'da başlayacak 17 günlük tam kapanma öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler, otogar ve kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 19.00'da başlayacak 17 günlük tam kapanma öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler, otogar ve kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

Hatay

Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi şehir dışına çıkmak isteyenler otogar ve kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Antakya Otogarı, girişinde araç kuyrukları oluşurken yolcular maske, mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda otobüslere bindirildi.

Kent içi trafiğin yanı sıra Antakya-İskenderun kara yolunda da araç yoğunluğu oluştu.

Trafik yoğunluğunu azaltmak ve yolun ulaşıma kapanmaması için kavşaklarda trafik polisleri görev yaptı.

Osmaniye

Osmaniye'de "tam kapanma" öncesi şehirlerarası otobüs terminali ve tren garı ile, Osmaniye-Gaziantep, Osmaniye-Adana kara yolları ve Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye sınırları içinde kalan bölümde sakinlik gözlendi.

Kentin cadde ve sokaklarında ise hareketlilik yaşandı.

'Tam kapanma' öncesi hareketlilik yaşandı
'Tam kapanma' öncesi hareketlilik yaşandı
'Tam kapanma' öncesi hareketlilik yaşandı
'Tam kapanma' öncesi hareketlilik yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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