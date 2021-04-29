Tam kapanma öncesi fide satışları arttı
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Tam kapanma öncesi fide satışları arttı

Tam kapanma öncesi fide satışları arttı
Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, saat 19.00'da başlayacak tam kapanma öncesi ilçe halkı bahçelerine ekmek için fide satın aldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, saat 19.00'da başlayacak tam kapanma öncesi ilçe halkı bahçelerine ekmek için fide satın aldı.

Tarsus ilçesinde havaların ısınmasıyla caddelerde fideciler tezgah açarken birçok kişi de bahçelerinde ekip organik üretim yapmak için fide satın alıyor. Fide satışları son günlerde sakin giderken, saat 19.00'da başlayacak tam kapanma öncesi özellikle yayla bölgelerine gidecek olanların halkının ilgisiyle satışlarda yoğunluk yaşanıyor. Yaklaşık 30 çeşit meyve-sebzenin fidesi tezgahlarda yer alırken en çok ilgiyi biber, dometes, çilek, karpuz ve patlıcan fideleri görüyor.

'TAZE BİR ŞEKİLDE YEMİŞ OLUYORLAR'İlçe merkezinde fide satışı yapan Halil Yıldırım, satışlardan memnun olduğunu belirtti. Pandemi tedbirleri nedeniyle hayata geçecek 17 günlük tam kapanma sürecinde fide ekiminin güzel bir zaman geçirme aktivitesi olacağını kaydeden Yıldırım, "Evde sıkılmamak için alıyorlar. Ekip, üretimlerini yapıyorlar. Böylece taze bir şekilde meyve-sebze yemiş oluyorlar" dedi.

Fideciye gelen müşteriler ise bu süreçte toprakla uğraşmanın faydalı olacağını dile getirdi.


Tam kapanma öncesi fide satışları arttı
Tam kapanma öncesi fide satışları arttı
Tam kapanma öncesi fide satışları arttı
Tam kapanma öncesi fide satışları arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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