TAM KAPANMA ÖNCESİ ESENLER'DE BAKLAVA KUYRUĞU
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TAM KAPANMA ÖNCESİ ESENLER'DE BAKLAVA KUYRUĞU

TAM KAPANMA ÖNCESİ ESENLER'DE BAKLAVA KUYRUĞU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHATam kapanma öncesi Esenler'deki tatlıcıda uzun baklava kuyruğu oluştu.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

Tam kapanma öncesi Esenler'deki tatlıcıda uzun baklava kuyruğu oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi Esenler Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan tatlıcıda baklava kuyruğu oluştu. Uzun kuyrukta bekleyenlerin ateşleri ölçülerek, onlara kolonya ikram edildi. İşletme sahibi Naci Dayan Kurallara dikkat ediyoruz. Arkadaşlarımız dışarda gelen müşterilerimizin ateşlerini ölçüyor ve kolonya ikram ediyor dedi.

TAM KAPANMA ÖNCESİ ESENLER'DE BAKLAVA KUYRUĞU
TAM KAPANMA ÖNCESİ ESENLER'DE BAKLAVA KUYRUĞU
TAM KAPANMA ÖNCESİ ESENLER'DE BAKLAVA KUYRUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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