Tam kapanma öncesi ekipler sürücüleri tek tek uyarıp kontrol etti
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Tam kapanma öncesi ekipler sürücüleri tek tek uyarıp kontrol etti

Tam kapanma öncesi ekipler sürücüleri tek tek uyarıp kontrol etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta polis ekipleri kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Zonguldak'ta polis ekipleri kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin belirli noktalarında denetim yapan ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken korona virüs tedbirlerine karşı da sık sık uyarılar da bulundu.

Uygulama çerçevesinde, hafif ticari araçlar, minibüsler, şehirlerarası otobüsler, kamyon ve tırlar durdurularak korona virüs tedbirlerine karşı da sık sık uyarılar da bulundu. Ekipler ayrıca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara HES kodu listesi kontrolü, maske, sosyal mesafe ve dezenfektan denetimi gerçekleştirdi. 29 Nisan 2021 tarihi itibariyle şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları; araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecekler. Araç içerisinde yolcuların oturma şekli birbirleriyle temasını engelleyecek (bir dolu bir boş) şekilde olacak. Uyarılar sürücülere duyuruldu. - ZONGULDAK

Tam kapanma öncesi ekipler sürücüleri tek tek uyarıp kontrol etti
Tam kapanma öncesi ekipler sürücüleri tek tek uyarıp kontrol etti
Tam kapanma öncesi ekipler sürücüleri tek tek uyarıp kontrol etti
Tam kapanma öncesi ekipler sürücüleri tek tek uyarıp kontrol etti
Tam kapanma öncesi ekipler sürücüleri tek tek uyarıp kontrol etti
Tam kapanma öncesi ekipler sürücüleri tek tek uyarıp kontrol etti
Tam kapanma öncesi ekipler sürücüleri tek tek uyarıp kontrol etti
Tam kapanma öncesi ekipler sürücüleri tek tek uyarıp kontrol etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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