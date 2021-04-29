TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bugün başlayacak tam kapanma öncesi vatandaşlar Kızkalesi sahilinde güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bugün başlayacak tam kapanma öncesi vatandaşlar Kızkalesi sahilinde güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs günü saat 05.00'te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Erdemli'de vatandaşlar, güneşli havanın da etkisiyle sahil ve mesire alanlarına ilgi gösterdi. Termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği ilçede vatandaşlar, Kızkalesi sahilinde güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Sosyal mesafeyi gözeterek plajın farklı noktaların yerleşenlerden bazıları denize girdi, bazıları ise güneşlenip kitap okudu. Yerleşik yabancılar da çocuklarıyla birlikte sahile geldi.

Kızkalesi plajında ailesiyle birlikte vakit geçiren Berk Korkmaz, Ailemle birlikte İngiltere'den geldik, Mersin'de tatil yapıyoruz. Yarın kısıtlama başlıyor. Biz de bu kısıtlama öncesinde güneşin tadını çıkaralım, dedik. Kızkalesi çok güzel bir yer diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı