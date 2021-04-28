Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu
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Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu

Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Rizeli çay müstahsilleri tam kapanma öncesi çiftçi belgesi almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Rizeli çay müstahsilleri tam kapanma öncesi çiftçi belgesi almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam kabine toplantısının ardından açıkladığı tam kapanma tedbirleri ile beraber Rizeliler çay bahçelerine kapanma sürecinde girebilmek ve tarımsal faaliyette bulunmak için ziraat odalarının kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Rize Ziraat Odası'nın merdivenleri de dahil olmak üzere çay üreticileri ile dolup taşarken, mesafeye dikkat edilmediği gözlendi.

Vatandaşlar ise Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından kendilerine verilen üretici kartlarının da çiftçi belgesi yerine geçmesi gerektiğini, geçmesi halinde ise Ziraat Odalarının kapılarındaki bu kalabalığın olmayacağını savundu.

3 gündür sıra beklediğini fakat sıranın bir türlü kendisine gelmediğini dile getiren çay üreticisi Fatma Çelik "Çiftçilik belgesi alabilmek için 3 gündür burada bekliyorum. Gelip gidiyorum. Çok kalabalık var, kalabalık olduğu için de gidip geliyorum sürekli. Akşama kadar bekliyorum sonra gidiyorum diyorum ki yarın gelirim. Yine geldik, 3 gündür buraya gelip gidiyorum. Bize bu eziyet nedir Ramazan ayında. Bir çaresine baksınlar, 400 kilo çayım var. Ne yapmamız gerekiyor. Bize bir söylesinler bir çaresine baksınlar" ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR'un kendilerine verdiği çay müstahsili olduklarına dair kartların da çiftçi belgesi yerine kullanılabilmesi gerektiğini savunan Abdürrahim Beyaz isimli bir başka müstahsil ise "Bizim çay satabilmemiz için bize çay kart verilmiş. Bu kartın da o işi görmesi lazım. Bize ne lazım çiftçi belgesi. Orada zaten her şey yazıyor. Neden bu milleti Ramazan Ramazan kuyrukta bekletiyorsunuz? Milletin işi gücü var alışveriş yapacak, ihtiyacını karışlayacak. Bizde olan çay kartının bu işi görmesi lazım. Neden çiftçi belgesi almaya gerek var bir türlü anlamıyorum" dedi. - RİZE

Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu
Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu
Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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