MUĞLA BODRUMLULAR, TAM KAPANMA ÖNCESİ YAŞANAN KALABALIKTAN RAHATSIZ

Tam kapanma' öncesi bodrum'a akın (2)Muğla'nın Bodrum ilçesine büyükşehirden 17 günlük tam kapanma sürecini geçirmek için gelenler, pandemi süreciyle nüfusu artan ilçeyi daha da kalabalıklaştırdı.

Tam kapanma' öncesi bodrum'a akın (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesine büyükşehirden 17 günlük tam kapanma sürecini geçirmek için gelenler, pandemi süreciyle nüfusu artan ilçeyi daha da kalabalıklaştırdı. Gün içinde özellikle alışveriş merkezlerinin bulunduğu noktalarda yoğun trafik ve kalabalık Bodrumluları rahatsız etti.

İstanbul'dan geldiklerini ifade eden Kaan Kızılateş (40), "İstanbul'dan geldiğimiz için bize göre bu trafik normal. Çünkü alışkınız. Bodrum'da haziran ayında yaşanan sezon yoğunluğuna benziyor" derken, 17 günlük tam kapanma süreci için İstanbul'dan yola çıkarak Bodrum ilçesine geldiklerini dile getiren Gökhan Ercan (32) da "Beklediğimiz gibi trafik yoğun. İstanbul'dan Bodrum'a doğru bir yoğunluk var" dedi. Recep Yılmaz (55) ile eşi Neşe Gül Yılmaz (53) Bodrum'da yaşadıklarını belirtip, "Gelmesinler yeter artık. Çok kalabalık. Herkes yerinde dursa daha iyi olacak. Virüsü daha çok yayacaklar" diye konuştu.

Uzun süredir trafikte olduklarını belirten Bütünay Bezereli (45) ve eşi Adıgüzel Bezereli (48) ise "Biz buralıyız. Gelenlerin çoğu göçmen kuşlar, onlar gidince rahatlarız. Yollarda sorun çekiyoruz. 1 saattir yoldayız. Doktora 14.00'da olan randevumuza 15.00'te gidebildik" dedi.

Seher Şahin (36) de Bodrum'da son 12 senenin en yoğun trafiğinin yaşandığını söyledi.

Trafikte araç kullanan Lale Azizoğlu (69), yoğunluktan dolayı çıldırmak üzere olduğunu belirtip, "Herhalde Türkiye'nin yarısı buraya geldi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı