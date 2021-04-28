Tam kapanma öncesi berberlerde yoğun mesai

Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak tam kapanma öncesinde Bartın'daki berberlerde yoğun mesai yaşanıyor.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak tam kapanma öncesinde Bartın'daki berberlerde yoğun mesai yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kısıtlama öncesinde Bartın'da yaşayan vatandaşlar saç sakal tıraşlarını olabilmek için berberlerin yolunu tuttu. Berberler ise iş yerlerinde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla randevulu sisteme geçti. Berber esnaflarından Hayri Özkaya vatandaşları bekletmemek amacıyla randevulu sisteme geçtiklerini ifade ederken, "Kısıtlamalardan dolayı biraz yoğunluk yaşıyoruz. O yüzden randevulu sistemle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı fazla bekletmemeye çalışıyoruz" dedi.

Maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara dikkat ederek çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Özcan Atik ise, "Bir yoğunluk var çok güzel. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. İnsanların saç kesim ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz şu anda" ifadelerinde bulundu.

Kısıtlamalar başlamadan saç ve sakal tıraşı olabilmek için berber koltuğuna oturan Alaattin Bulduk da, "Bugün geldik tıraşımızı olduk. Çarşıda da ufak tefek işlerimiz var onları da halledeceğiz. 17-18 gün boyunca da kurallara uyacağız mecburen. İnşallah bu virüs davasından bu şekilde kurtulmayı temenni ediyoruz" dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı