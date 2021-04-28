Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Güncel

Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor Kabine toplantısında korona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala Karabük'te kuaför, berber ve güzellik salonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor

KARABÜK - Kabine toplantısında korona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala Karabük'te kuaför, berber ve güzellik salonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülke genelinde 17 günlük tam kapanma uygulanacağını duyurmasının ardından Karabük'te insan hareketliliği arttı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanacak olan kapanma nedeniyle vatandaşlar saç ve tıraş bakımları için kuaför, güzellik salonu ve berberlerin yolunu tuttu. Yaşanılan yoğunluktan dolayı çok sayıda müşteriyi geriye çevirmek zorunda kalan berberler randevulu sisteme geçerek tedbirlerini aldı.

Alınan karar nedeniyle son 3 gündür yoğunluk yaşadıklarını belirten berber Furkan Aldemir, 17 günlük kapanma nedeniyle kendilerine destek verilmesi gerektiğini aktaran Esnaf Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen'e teşekkür etti.

İnternet üzerinden randevulu sistemle çalıştıklarını ifade eden Aldemir, sıkışıklık yaşadıklarını, yoğunluğu ellerinden geldiğince azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Kapanma nedeniyle her yerde olduğu gibi berberlerde de yoğunluk meydana geldiğini kaydeden Umut Albaş ise "Gereken kurallar neyse hem kendi sağlımız hem de müşteri sağlığımız için bütün kurallara uygun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Albaş, 17 Mayıs 2021 tarihi saat 05.00 ile sona erecek olan kararın olumlu sonuç vermesini beklediklerini dile getirdi.

Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor
Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor
Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor
Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor
Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 18:39:04. #1.14#

title