"Tam kapanma" öncesi alışveriş yoğunluğu
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"Tam kapanma" öncesi alışveriş yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Sivas, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale ve Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde şehirlerarası otobüs terminalleri, çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.

Sivas, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale ve Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde şehirlerarası otobüs terminalleri, çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.

Kırşehir

Kırşehir'de izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren ilgili kurumlara başvurdu.

Kırşehir Valiliği ve kaymakamlıklardan seyahat izin belgesi almak, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırmak isteyenler yoğunluğa neden oldu.

Tam kapanma öncesinde Kırşehir'deki seyahat firmalarının önlerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Yeraltı Çarşısı, Cacabey Meydanı, Terme ve Atatürk caddelerinde oluşan yoğunluğa karşı polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu.

'Tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu
'Tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu
'Tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu
'Tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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