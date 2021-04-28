"Tam kapanma" öncesi 43 ilin geçiş noktası "Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğunluk başladı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen