Tam kapanma olacak mı? Ramazan'da tam kapanma mı olacak?
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Tam kapanma olacak mı? Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Tam kapanma olacak mı? Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

Vaka ve ölüm sayılarındaki tırmanışın ardından milyonların gözü Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağına çevrildi. Peki, Ramazan'da tam kapanma mı olacak? Tam kapanma olacak mı?

Milyonların gözü Ramazan ayında çıkabilecek bir tam kapanma kararına çevrildi. Vaka ve ölüm sayılarının artması sonrası yeni tedbirlerin de gelebileceği konuşuluyor. Bakan Koca kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçerek alınan tedbirleri açıklayacak. Tam kapanma olacak mı? Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Türkiye'de vaka ve vefat sayılarının rekor üstüne rekor kırması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı.

Ramazan ayında koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbir kararlarının alınıp alınmayacağına ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Kurtulmuş, "Ramazan ayı dolayısıyla bir takım ilave tedbirler ya da tavsiyeler olacak. Bu da pazartesi günü olacak olan Bakanlar Kurulu ile birlikte kamuoyuyla paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 22:25:21. #1.14#
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