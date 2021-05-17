"Tam kapanma"nın sona ermesiyle İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı
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"Tam kapanma"nın sona ermesiyle İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı

'Tam kapanma'nın sona ermesiyle İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

"Tam kapanma" dönemini memleketleri ile tatil bölgelerindeki yazlıklarında geçirenlerin evlerine dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesimlerinde akıcı yoğunluk oluştu.

"Tam kapanma" dönemini memleketleri ile tatil bölgelerindeki yazlıklarında geçirenlerin evlerine dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesimlerinde akıcı yoğunluk oluştu.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemini şehir dışında geçirenler, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle dönüş yolculuğuna başladı.

İstanbul'a gitmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi, 1, 2 ve 3'üncü viyadük ile Kaynaşlı, Gölyaka, Gümüşova ve Yeşilyayla mevkilerinde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Otoyolun Bolu kesiminde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Karadeniz Gerede bağlantı noktası ile Yeniçağa Gişeleri, Köroğlu Park mevki ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk dikkati çekiyor.

Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Güzergahlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafiğin ilerleyen saatlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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