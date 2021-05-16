"Tam kapanma"nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Tam kapanma"nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

İzmir'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta son bulacak "tam kapanma"nın son gününde sessizlik hakim oldu.

İzmir'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta son bulacak "tam kapanma"nın son gününde sessizlik hakim oldu.

İzmir'de kentin işlek caddeleri sessizliğe büründü. Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak ile Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı da boş kaldı. Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle ana güzergahlarda uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların izin belgelerini sorgulayarak uyumalarına devam etti.

Belediye görevlileri ise kent genelinde kapanma nedeniyle boş kalan caddeleri ile parklarda çalışmalarını sürdürdü.

'Tam kapanma'nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim
'Tam kapanma'nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim
'Tam kapanma'nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim
'Tam kapanma'nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
MEB, kademeli normalleşme döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim kararını açıkladı Açıklaması
MEB, kademeli normalleşme döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim kararını açıkladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Beren Saat Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Tam kapanma"nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 14:16:42. #1.14#

title