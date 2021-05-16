"Tam kapanma"nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim

İzmir'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta son bulacak "tam kapanma"nın son gününde sessizlik hakim oldu.

İzmir'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta son bulacak "tam kapanma"nın son gününde sessizlik hakim oldu.

İzmir'de kentin işlek caddeleri sessizliğe büründü. Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak ile Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı da boş kaldı. Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle ana güzergahlarda uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların izin belgelerini sorgulayarak uyumalarına devam etti.

Belediye görevlileri ise kent genelinde kapanma nedeniyle boş kalan caddeleri ile parklarda çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan