"Tam kapanma"nın son gününde Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüş başladı
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"Tam kapanma"nın son gününde Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüş başladı

'Tam kapanma'nın son gününde Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüş başladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma"nın son gününde trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma"nın son gününde trafik yoğunluğu başladı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle yarın saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde memleketlerine gelen vatandaşların İstanbul'a gitmek için yolculukları sürüyor.

Sürücüler, D-100 kara yolu Kemikli Rampaları kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Trafik ekipleri de kontrol çalışmaları yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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