"Tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boşaldı
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"Tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesindeki sessizlik Polis ekiplerinin şehrin giriş çıkış noktalarında denetim yapması BOLU - "Tam kapanma" öncesinde il merkezindeki pazar alanları ile işlek cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Bolu Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesindeki sessizlik

Polis ekiplerinin şehrin giriş çıkış noktalarında denetim yapması BOLU - "Tam kapanma" öncesinde il merkezindeki pazar alanları ile işlek cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Kısıtlamanın başlaması ile kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boşaldı.

Polis ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında dışarıda bulunanlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Sokaktaki kişilerin kısıtlamadan muaf olduklarına dair belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor.

Ayrıca, şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik çalışmalar kapsamında denetim noktaları oluşturuldu.

Polis ve jandarma ekipleri, giriş-çıkış yapan araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izni olup olmadığını kontrol ediyor.

'Tam kapanma'nın başlamasıyla sokaklar boşaldı
'Tam kapanma'nın başlamasıyla sokaklar boşaldı
'Tam kapanma'nın başlamasıyla sokaklar boşaldı
'Tam kapanma'nın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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