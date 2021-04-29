"Tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle Bilecik'te sessizlik hakim oldu.