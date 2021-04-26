Tam kapanma nedir? Tam kapanma nasıl olacak? 26 Nisan Kabine Toplantısı kararlarına göre Tam kapanma nedir neleri kapsayacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanma nedir? Tam kapanma nasıl olacak? 26 Nisan Kabine Toplantısı kararlarına göre Tam kapanma nedir neleri kapsayacak?

Tam kapanma nedir? Tam kapanma nasıl olacak? 26 Nisan Kabine Toplantısı kararlarına göre Tam kapanma nedir neleri kapsayacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Tam kapanma nedir? Tam kapanma nasıl olacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. 26 Nisan Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı alındı. Peki, tam kapanma nedir, neyi kapsıyor? Tam kapanma ne anlama gelir? Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanma günleri belli oldu mu? Tam kapanma ile ilgili güncel bilgiler haberimizde.

Başkan Erdoğan başkanlığından bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nun bir numaralı gündem maddesi tam kapanma olacak. Son Kabine Toplantısı'nda vaka sayılarındaki artış nedeniyle kısmi kapanma kararı çıkmıştı. Ancak vaka sayılarında istenen düşüş yaşanmazsa tam kapanma olabileceği belirtilmişti.Türkiye bugün, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara kilitlendi. Kabine'nin bugünkü gündemi, yaz aylarında yaşanması muhtemel hareketlilik öncesi tam kapanma tedbirleri. Peki,Tam kapanma nasıl olacak? Tam kapanma nedir? Tam kapanma ne anlama gelir?

TAM KAPANMA NEDİR?

Tam kapanma bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir anlamına gelmektedir.

TAM KAPANMA KARARI ALINIRSA GELİRSE ALINACAK ÖNLEMLER

Kabine toplantısında, ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek.

TAM KAPANMA GELDİ Mİ?

29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek. Ayrıca yüz yüze eğitime ara verildİ.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Türkiye'nin salgınla mücadelesinde ilk kez tam kapanma uygulamasına geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe gününden 17 Mayıs'a kadar tam kapanma süreceğine girileceğini açıkladı.

İŞTE TAM KAPANMA KARARININ AYRINTILARI

  • 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.
  • Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.
  • Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.
  • Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.
  • Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.
  • Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.
  • Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.
  • İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.
Üretim, imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi
Üretim, imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi
Son Dakika: Gündemde tam kapanma var! Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı sona erdi
Son Dakika: Gündemde tam kapanma var! Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı sona erdi
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Diego Cenk Tosun Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanma nedir? Tam kapanma nasıl olacak? 26 Nisan Kabine Toplantısı kararlarına göre Tam kapanma nedir neleri kapsayacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 22:31:43. #1.14#

title