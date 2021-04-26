Tam kapanma nedir? Tam kapanma nasıl olacak? 26 Nisan Kabine Toplantısı kararlarına göre Tam kapanma nedir neleri kapsayacak?

Tam kapanma nedir? Tam kapanma nasıl olacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. 26 Nisan Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı alındı. Peki, tam kapanma nedir, neyi kapsıyor? Tam kapanma ne anlama gelir? Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanma günleri belli oldu mu? Tam kapanma ile ilgili güncel bilgiler haberimizde.

Başkan Erdoğan başkanlığından bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nun bir numaralı gündem maddesi tam kapanma olacak. Son Kabine Toplantısı'nda vaka sayılarındaki artış nedeniyle kısmi kapanma kararı çıkmıştı. Ancak vaka sayılarında istenen düşüş yaşanmazsa tam kapanma olabileceği belirtilmişti.Türkiye bugün, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara kilitlendi. Kabine'nin bugünkü gündemi, yaz aylarında yaşanması muhtemel hareketlilik öncesi tam kapanma tedbirleri. Peki,Tam kapanma nasıl olacak? Tam kapanma nedir? Tam kapanma ne anlama gelir?

TAM KAPANMA NEDİR?

Tam kapanma bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir anlamına gelmektedir.

TAM KAPANMA KARARI ALINIRSA GELİRSE ALINACAK ÖNLEMLER

Kabine toplantısında, ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek.

TAM KAPANMA GELDİ Mİ?

29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek. Ayrıca yüz yüze eğitime ara verildİ.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Türkiye'nin salgınla mücadelesinde ilk kez tam kapanma uygulamasına geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe gününden 17 Mayıs'a kadar tam kapanma süreceğine girileceğini açıkladı.

İŞTE TAM KAPANMA KARARININ AYRINTILARI