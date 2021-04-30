Tam kapanma nedeniyle pilot sınavları iptal edildi

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü, 17 günlük tam kapanma nedeniyle 30 Nisan günü Ankara'da ve 7 Mayıs günü İstanbul'da yapılması planlanan hususi pilot lisansı (PPL) sınavlarının iptal edildiğini duyurdu.

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü, 17 günlük tam kapanma nedeniyle 30 Nisan günü Ankara'da ve 7 Mayıs günü İstanbul 'da yapılması planlanan hususi pilot lisansı (PPL) sınavlarının iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili SHGM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınını kontrol altında tutmak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tüm yurtta uygulanacak olan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle genel öüdürlüğümüzce 30 Nisan 2021'de Ankara'da yapılacak PPL sınavı, 7 Mayıs 2021'de İstanbul'da yapılacak PPL sınavı iptal edilmiştir. Ayrıca, 17-21 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılması planlanan ATPL sınavı, 20-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir" denildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı