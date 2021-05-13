Tam kapanma nedeniyle bayramın ilk günü mezarlıklar boş kaldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ziyaretçi yoğunluğu oluşan mezarlıklar korona virüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma tedbiri kapsamında boş kaldı.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ziyaretçi yoğunluğu oluşan mezarlıklar korona virüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma tedbiri kapsamında boş kaldı.

Türkiye'de korona virüs salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramın ilk günü ziyaretçi yoğunluğu oluşan mezarlıklar boş kaldı.

Havadan drone ile görüntülenen Feriköy Mezarlığı'nda bayramın ilk günü olmasına rağmen ziyaretçi olmadığı gözlendi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesinde sadece şehit ailelerinin Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyareti açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı