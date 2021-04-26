Tam kapanma ne zaman başlıyor? 17 Mayıs'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüştü. Tam kapanma gibi konuların öne çıktığı Kabine Toplantısı sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Tam kapanma ne zaman başlıyor? 17 Mayıs'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma saatleri değişti mi? Ne zaman sokağa çıkma kısıtlaması gelecek? Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüştü. Tam kapanma gibi konuların öne çıktığı Kabine Toplantısı sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Tam kapanma ne zaman başlıyor? 17 Mayıs'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma saatleri değişti mi? Ne zaman sokağa çıkma kısıtlaması gelecek? Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma ne zaman bitecek? İşte detaylar haberimizde…

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir. Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Vaka sayılarımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hep birlikte biraz daha fedakarlık yapmamız önem arz ediyor.

(COVID-19) Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır.

TAM KAPANMA KARARLARI

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

• Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

• Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.

• Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

• Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

• Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

• İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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