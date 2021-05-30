'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı
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'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Sağlık

'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı Çankaya 'Corona Avcıları' görev başında Sağlık Bakanlığı, günlük verilerine göre 'tam kapanma' sonrasında günlük pozitif vaka sayısı 60 binlerden 10 bin seviyelerinin altına kadar indi.

'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı

Çankaya 'Corona Avcıları' görev başında

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, günlük verilerine göre 'tam kapanma' sonrasında günlük pozitif vaka sayısı 60 binlerden 10 bin seviyelerinin altına kadar indi. Bu kapsamda virüsün iz sürücüleri olarak da bilinen filyasyon ekipleri de sahada bunu gördü ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ve virüsün yayılımının engellenmesi için temaslı halkasını oluşturan, dolayısıyla virüsün izini süren filyasyon ekipleri görevini başarıyla devam ettiriyor. Üçüncü pik dönemi olarak bilinen ve 'tam kapanma' öncesinde yaklaşık 60 binleri aşkın günlük vakanın olduğu dönemden, bugünlere ulaşmak herkesi olduğu gibi filyasyon ekiplerini de mutlu etti. Bu kapsamda yaklaşık 14 aydır filyasyon ekibi içerisinde yer alan ve koordinasyonunu sağlayan Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Şube Müdürü Dr. Güner Çetinkol, "Çankaya, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri, dolayısıyla vakaların da en yoğun olduğu ilçelerden biri. Biz bu filyasyon görevini Nisan 2020'den bu yana devam ettiriyoruz, 14 aylık bir süreç. Bu süreçte ekiplerimiz gerek fiziksel gerekse psikolojik anlamda yorucu bir süreç geçirdiler ve hala da geçiriyorlar. Filyasyonumuz haftanın 7 günü saat 24.00'e kadar devam etmekte. Alınan önlem ve kısıtlamaların neticesinde vakalardaki azalışı en iyi biz gözlemliyoruz. Son 1 aydaki vakalardaki azalma, ekiplerimizin biraz daha dinlenerek sahaya çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızdaki bu iyileşme oranı ekiplerimizi de oldukça motive ediyor. Umarım bir an önce tüm vatandaşlarımızın aşılanması tamamlanır ve bir an önce bu salgının önüne geçeriz. Ben vatandaşlarımıza özellikle şunu belirtmek istiyorum, kısıtlamaların ortadan kaldırılması, normalleşme dönemine geçilmesi, kesinlikle bu virüsün hayatımızdan çıktığı anlamına gelmiyor. Özellikle rica ediyorum, maskenin ne kadar koruyucu bir kalkan olduğunu, mesafenin vakalardaki sayıları ne kadar azalttığını, hijyenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Tedbiri elden bırakmayalım, kontrollü yaşamaya devam edelim" şeklinde konuştu.

"Günlük evlerine gittiğimiz hasta sayısı Nisan'a göre azaldı"

İki ayı aşkın süredir filyasyon ekibindeki görevini sürdüren Genel Cerrahi Uzmanı olan Dr. Gökay Çetinkaya, "Filyasyon ekibinde olduğum için mutluyum. Burada güzel bir ortamımız var. Sabah erkenden gelip sahaya çıkıyoruz, oradaki hastalarımızdan pozitif olanlara ilaçlarını verip, temaslı olanlardan da örneklerini alıyoruz. Günün sonunda da ekipmanlarımızı bırakıp evimize dönüyoruz. Ben geldiğim dönemde bir yoğunluk yaşanıyordu ama şu an azalmış durumda sahada bunun etkisini de görüyoruz. Günlük evlerine gittiğimiz hasta sayısı Nisan'a göre azaldı" diye konuştu.

"Şu an vakaların azaldığını sahada hissediyoruz"

İki aya yakın süredir filyasyon ekibinde görevini sürdüren Dr. Furkan Erkılıç, "Covid ile savaşta biz de birer nefer olarak bize verilen görevi yapmaktayız. Sağlık camiası olarak herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Bize de bu görev verildi. Önceden ekipler çok yoğun çalışıyordu ama şu an azaldığını sahada hissediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bizler Çankaya'nın 'Corona Avcıları'yız"

Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Şube Müdürü Dr. Akile Uzunlar da, "Bizler Çankaya'nın 'Corona Avcıları'yız. İlk günden itibaren değişik sağlık kurumlarından farklı sağlık mensupları olarak filyasyon ekiplerinde bir araya geldik. Burada kurumsal bir aile gibiyiz. Yoğun tempoda çalışıyor olsak dahi, halkımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor olması, kısıtlamalara riayet etmesi, aşılama çalışmalarının hızlanması motivasyonumuzu artırıyor" dedi.

'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı
'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı
'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı
'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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