"Tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor
Düzce'de normal zamanda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sakinlik dikkati çekti.
Düzce'de normal zamanda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sakinlik dikkati çekti.
Kentin, Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda polis ve jandarma ekipleri denetimlere devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş