"Tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor
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"Tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da polis ve jandarma ekipleri, tam kapanma kapsamında denetimlerini sıkı tutuyor.

Çorum'da polis ve jandarma ekipleri, tam kapanma kapsamında denetimlerini sıkı tutuyor.

Çorum

Çorum'da polis ve jandarma ekipleri, tam kapanma kapsamında denetimlerini sıkı tutuyor.

Ekipler, kent merkezindeki denetim noktalarında kimlik ve muafiyet belgesi kontrolü yapıyor. Kentteki iş yerleri de ekiplerce sürekli kontrol ediliyor. Kısıtlamadan muaf iş yerlerinin genelgelere uygun şekilde hizmet vermesi sağlanırken, muafiyeti olmayan iş yerleri ise kapattırılıyor.

Kapanma öncesi vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Gazi, İnönü, Bahabey, Osmancık caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanları, tam kapanmayla birlikte boş kaldı.

'Tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
'Tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
'Tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
'Tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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