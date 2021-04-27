Tam kapanma kararı Afyonkarahisar'da memnuniyetle karşılandı
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Tam kapanma kararı Afyonkarahisar'da memnuniyetle karşılandı

Tam kapanma kararı Afyonkarahisar'da memnuniyetle karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm yurt genelinde uygulanacak 'tam kapanma' kararının ardından Afyonkarahisar'da vatandaşlar kararın vaka sayılarının düşmesinde büyük etkisini olacağını belirttiler.

Tüm yurt genelinde uygulanacak 'tam kapanma' kararının ardından Afyonkarahisar'da vatandaşlar kararın vaka sayılarının düşmesinde büyük etkisini olacağını belirttiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan 'tam kapanma' kararının ardından korona virüs (Covid-19) vakalarının düşmesi bekleniyor. Afyonkarahisar'da vatandaşlar tam kapanma kararını en başından beklediklerini ifade ederek, 18 günlük kapanmanın virüsün yayılım hızını düşüreceğini inandıklarını dile getirdiler. Özellikle bayram arifesinde böyle bir kararın alınmasının esnafı olumsuz yönde etkileteceğini ancak vaka sayılarını da düşüreceğini kaydettiler. Afyonkarahisar'da vaka sayılarının son günlerde bir hayli arttığını da dile getiren vatandaşlar tam kapanmayla inşallah yaza daha rahat bir şekilde girilebileceğini söylediler. - AFYONKARAHİSAR

Tam kapanma kararı Afyonkarahisar'da memnuniyetle karşılandı
Tam kapanma kararı Afyonkarahisar'da memnuniyetle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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