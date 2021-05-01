Tam kapanma ile gümüş mağazaları online satışa yöneldi

Mardin'de gümüş ve telkari sanatını yaşatan gümüş mağazaları tam kapanma ile birlikte online satışlara yöneldi.

Mardin'de gümüş ve telkari sanatını yaşatan gümüş mağazaları tam kapanma ile birlikte online satışlara yöneldi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde gümüş ve telkari sanatı Akyüz Gümüş Mağazaları'nda yaşatılmaya devam ediyor. Mardin'de simge haline gelen gümüş ve telkari yerli ve yabancı herkes tarafından ilgi görüyor. Ülke genelinde korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Akyüz Gümüş Mağazaları online satışlarını artırdı. Kısıtlama sürecini evinde geçiren vatandaşlar internet üzerinden gümüş ve telkari satın almaya başladı. Kısıtlama ile online satışa ağırlık verdiklerini söyleyen Akyüz Gümüş Mağazaları sahibi İshak Akyüz, "Kısıtlamaların başlamasıyla birlikte tekrardan online satışa yoğunluk vermiş durumdayız. Ürünlerimizi online olarak müşterilerimizin beğenisine sunup pandemi döneminde ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırıyoruz. Özellikle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı