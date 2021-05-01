Tam kapanma ile birlikte bu yıl yaşanmadı
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Tam kapanma ile birlikte bu yıl yaşanmadı

Tam kapanma ile birlikte bu yıl yaşanmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize il girişinde geçtiğimiz yıl büyükşehirlerden çay hasadı için gelişlerde yaşanan uzun araç kuyrukları tam kapanma ile birlikte bu yıl oluşmadı.

Rize il girişinde geçtiğimiz yıl büyükşehirlerden çay hasadı için gelişlerde yaşanan uzun araç kuyrukları tam kapanma ile birlikte bu yıl oluşmadı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşan çay sezonu öncesi Rize kent girişinde polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin önlemleri devam ediyor. Trabzon'un Of ilçesinde kurulan kontrol noktasında Rize'ye gelen herkesin seyahat belgeleri ve izin belgeleri tek tek kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilerek araçlar şehre sırayla ve kontrollü bir biçimde alınıyor. Geçtiğimiz yıl 20 Mayıs'ta başladığı için çay sezonuna yetişmeye çalışan müstahsiller kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturmuştu. Yığılmadan ötürü ise çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek isteyen Rize Valiliği kontrol noktalarında Rize'ye girmek isteyenlerin kayıtlarını tutarak, adreslerin, vücut ısılarını ve güzergahlarını kayıt altına aldı. Bu yıl ise çay sezonunun açılması için 2 haftayı aşkın bir süre olduğu için geçen yıl ki yığılma olmadı. Bu nedenle ise beklenenin aksine il girişinde uzun kuyruklar oluşmadı.

Geçen yıla nazaran Rize'ye girişte kuyrukta beklemediklerini ifade eden Hakan Lezgioğlu ise "Geçtiğimiz yıl kalabalıktı ama bu yıl değil. Fazla beklemiyoruz. Geçen yıl ki kalabalığı pandemi koşullarına bağlıyorum. Görüyorsunuz başımıza gelenleri, fazla bir şey söylemeye de gerek yok" ifadelerini kullandı.

Burhan Topal isimli bir başka vatandaş ise geçtiğimiz yıl kontrol noktasının daha fazla kalabalık olduğunu, bu yıl ise böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmadıklarını dile getirerek "Geçtiğimiz yıl burası çok kalabalıktı. İlk zamanlardı ve televizyonlarda çıktı zaman çok korkuyorduk. Tedbirler de çok fazlaydı. Şimdi öyle bir kalabalık yok. Kapanma da iyi oldu. Artık herkes de dikkat ediyor" şeklinde konuştu. - RİZE

Tam kapanma ile birlikte bu yıl yaşanmadı
Tam kapanma ile birlikte bu yıl yaşanmadı
Tam kapanma ile birlikte bu yıl yaşanmadı
Tam kapanma ile birlikte bu yıl yaşanmadı
Tam kapanma ile birlikte bu yıl yaşanmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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