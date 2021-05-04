Tam kapanma günlerinde sokak hayvanları da unutulmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanma günlerinde sokak hayvanları da unutulmuyor

Tam kapanma günlerinde sokak hayvanları da unutulmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de tam kapanma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sokak hayvanları unutulmadı.

Türkiye'de tam kapanma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sokak hayvanları unutulmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe içerisinde bulunan belirli noktalara yem ve mama bırakarak sokak hayvanlarını beslediler.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için vatandaşlara evlerinin önlerine ya da sokak ve caddelerde belirli yerlere bir kap su ve mama koymalarını istedi.

Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmayarak beslemesini yapan ekipler çalışmalarını periyodik aralıklarla sürdürüyorlar. - TEKİRDAĞ

Tam kapanma günlerinde sokak hayvanları da unutulmuyor
Tam kapanma günlerinde sokak hayvanları da unutulmuyor
Tam kapanma günlerinde sokak hayvanları da unutulmuyor
Tam kapanma günlerinde sokak hayvanları da unutulmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanma günlerinde sokak hayvanları da unutulmuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:49:43. #1.15#

title