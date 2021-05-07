Afyonkarahisar'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı
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Afyonkarahisar'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

Afyonkarahisar'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan-ı Şerif'in son cuma namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanmanın gölgesinde Afyonkarahisar'da da eda edildi.

Ramazan-ı Şerif'in son cuma namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanmanın gölgesinde Afyonkarahisar'da da eda edildi.

Afyonkarahisarlı vatandaşlar Ramazan ayının son cuma namazını kendilerine yakın olan camilerde kıldı. İslamiyet'te ayrı bir yere sahip olan son cumaya, kısıtlamadan muaf tutulan meslek grupları çalışanları ile vatandaşlar adeta camilere akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak camileri dolduran Müslümanlar, Ramazan ayının son cuma namazı için birlikte saf tutarken, camilerin dolması nedeniyle bazı kişiler ise ibadetlerini avlularda yerine getirdi. Namaz kılmak için camilere gelen vatandaş bir yandan Ramazan'a veda edecek olmanın hüznünü yaşarken diğer yandan da bereketli Kadir gecesi hakkındaki hutbeyi dinledi. Namaz bittikten sonra kısıtlamaya sebep olan virüsün bir an önce bitmesi için dua eden Müslümanlar, hem kendileri hem de ülke ve vatan için iyilik ve sabır diledi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı
Afyonkarahisar'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı
Afyonkarahisar'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı
Afyonkarahisar'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı
Afyonkarahisar'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı
Afyonkarahisar'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı
Afyonkarahisar'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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