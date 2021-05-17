"Tam kapanma" döneminin sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı (2)
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"Tam kapanma" döneminin sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı (2)

Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu da arttı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu da arttı.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibariyle sona erdi. "Kademeli normalleşme" sürecinin başlamasıyla da kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki çeşitli noktalarında yoğunluk yaşandığı görüldü.

17 gün süren kapanmanın ardından işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda da "tam kapanma" dönemine oranla kalabalık oluşturdu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü.

'Tam kapanma' döneminin sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı (2)
'Tam kapanma' döneminin sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı (2)
'Tam kapanma' döneminin sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı (2)
'Tam kapanma' döneminin sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
"Tam kapanma" sona erdi, "kademeli normalleşme" başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi
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