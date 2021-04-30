Tam kapanma döneminin ilk gününde trafikte yoğunluk
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Tam kapanma döneminin ilk gününde trafikte yoğunluk

Tam kapanma döneminin ilk gününde trafikte yoğunluk
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Başkentte tam kapanma döneminin ilk gününde, trafikte yoğunluk yaşandı.

Başkentte tam kapanma döneminin ilk gününde, trafikte yoğunluk yaşandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde yeni tedbirlerin uygulanacağı tam kapanma dönemi dün saat 19.00'da başladı.

Tam kapanmanın başlamasıyla Ankara'da polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Polisler, kentin özellikle işlek noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadıklarına ilişkin kontrollerini gerçekleştirdi.

Söz konusu kontroller sırasında uzun araç kuyrukları oluştu, trafikte aksaklıklar yaşandı.

Ayrıca toplu ulaşım araçları ile duraklarda da çok sayıda vatandaşın olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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