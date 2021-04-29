Tam kapanma döneminde uçuşu olan yolcular için bilgilendirme

İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği tarafından yapılan bilgilendirmede, tam kapanma döneminde iç hat uçuşu olan yolcular için seyahat belgesi ibraz etme zorunluluğu getirildiği, dış hat uçuşu olan yolculara ise herhangi kısıtlama ve sınırlandırma getirilmediği açıklandı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği tarafından yapılan bilgilendirmede, tam kapanma döneminde iç hat uçuşu olan yolcular için seyahat belgesi ibraz etme zorunluluğu getirildiği, dış hat uçuşu olan yolculara ise herhangi kısıtlama ve sınırlandırma getirilmediği açıklandı.

Korona virüs önlemleri kapsamında bu akşam saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği tarafından uçuşu olan yolcular için bilgilendirme yapıldı. İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan Tam Kapanma Tedbirleri konulu 26.04.2021 tarihli Genelgesi kapsamında; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan Tam Kapanma Dönemi'ne girilecektir. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde söz konusu dönemde yapılacak yurt dışı seyahatlere ilişkin herhangi bir kısıtlama/sınırlandırma getirilmemiştir. Bu çerçevede; yurt dışı bağlantılı (geliş ya da gidiş) uçakla seyahat edecek yolcuların yurt içi aktarma uçuşları ile ikametlerine bağlantılarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları diğer ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren v.b.) yapacakları seyahatlerde, yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla, seyahat izin belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır" denildi.

İzin alarak seyahat edilebilecek

Tam kısıtlama ile birlikte seyahat izin belgesi zorunluluğunun başlayacağının hatırlatıldığı yazıya şöyle devam edildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın anılan Genelgesi'nde belirtilen zorunlu haller nedeniyle yurt içinde seyahat etmesi gereken vatandaşlarımız ise zorunlu halin varlığını belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ilgili Seyahat İzin Kurulu'ndan izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Bu çerçevede; İstanbul ve çevre illerinde bulunan vatandaşlarımızdan aşağıda sayılan zorunlu haller nedeniyle yurt içinde İstanbul Havalimanı'nı kullanarak hava yolu ile seyahat edeceklerin gidiş uçuşlarına başlamadan önce İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği-Seyahat İzin Kurulu'ndan veya ilgili valilik/kaymakamlıktan seyahat izni almaları ve sorulduğunda seyahate izin verildiğine ilişkin cep telefonlarına gönderilecek kısa mesaj ile birlikte HES kodunu ibraz etmeleri gerekmektedir"

Bu durumlarda izin verilecek

Genelgeye göre yurt içi seyahatlerde zorunlu hal sayılacak ve seyahat izin belgesi verilecek durumlar ise şöyle sıralandı:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen. Öte yandan; tam kapanma kararı öncesinde satın alınmış olsa bile Tam Kapanma Dönemi'ne denk gelen tarihlerde yurt içi uçak biletleriyle yapılacak seyahatler için de zorunlu hallerin varlığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı