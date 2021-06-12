'Tam Kapanma' döneminde torunları için araç yaptı
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'Tam Kapanma' döneminde torunları için araç yaptı

'Tam Kapanma' döneminde torunları için araç yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tam kapanma kısıtlamasını fırsat bilen demir çelik emeklisi Ömer Üstün kendi imkanları ile torunlarını gezdirmek için ATV aracı yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tam kapanma kısıtlamasını fırsat bilen demir çelik emeklisi Ömer Üstün kendi imkanları ile torunlarını gezdirmek için ATV aracı yaptı.

Safranbolu Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan KARDEMİR emeklisi 72 yaşındaki Ömer Üstün, sokağa çıkma kısıtlamaları ve 17 günlük "Tam kapanma" dönemini değerlendirerek 4 tekerlekli araç yaptı.

Üstün, internetten yaptığı araştırmaların ardından atıl haldeki levhadan su borusuna kadar bulduğu malzemeleri kullanarak yaptığı araçla ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aracı yapma fikri ile ilgili İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabirine konuşan Ömer Üstün, "Canım sıkıldığı için kendime iş aradım. Dışarıya gidemiyoruz, en fazla bağ bahçeye iniyoruz. O da yeterli gelmiyor. Bize illaki bir meşguliyet bulunacak. Sonunda torunlara bir araba yapayım dedim. İnternet üzerinden de nasıl yapılacağına dair yöntemleri izliyordum. 'Bunların yaptığını ben de yaparım' dedim. Onun için bu kolları sıvayarak besmeleyi çekip işe başladık. Neticede bu kadar oldu" dedi.

Aracını yaparken tahta, su borusu ve alüminyum gibi malzemeler kullandığını belirten Üstün, "Aklına ne gelirse kullandım. Levhadan alüminyuma kadar kasayı komple yaptım. ATV motoru buldum, ileri geri otomatik vitesli. Onu da internetten araştırdık bulduk getirdik" diye konuştu.

"Hedef daha büyüğünü yapmak"

Çalışmasında eksiklikler olduğunu, zamanla onları da tamamlayacağını aktaran Ömer Üstün şunları söyledi: "Test aşamasındayız. Şuan gayet iyi. Beni camiye de çarşı pazara da götürüyor. Eksikleri bitmedi, kapı takacağım. Hafif alüminyum levhalardan kapı yapayım diyorum. Torunları bindirirsek, küçükler yaramaz oluyor. Kapı olursa dışarı sarkamazlar. Mahallenin çocukları görünce merak ediyorlar. Teste çıkınca onları da yanıma alıp gezdiriyorum. İnşallah bunun daha iyisini ve daha büyüğünü yapmayı düşünüyorum. - KARABÜK

'Tam Kapanma' döneminde torunları için araç yaptı
'Tam Kapanma' döneminde torunları için araç yaptı
'Tam Kapanma' döneminde torunları için araç yaptı
'Tam Kapanma' döneminde torunları için araç yaptı
'Tam Kapanma' döneminde torunları için araç yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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