"Tam kapanma" döneminde sessizliğe bürünen Hatay "drone" ile görüntülendi
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"Tam kapanma" döneminde sessizliğe bürünen Hatay "drone" ile görüntülendi

'Tam kapanma' döneminde sessizliğe bürünen Hatay 'drone' ile görüntülendi
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle boşalan cadde ve sokaklar, "drone" ile görüntülendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle boşalan cadde ve sokaklar, "drone" ile görüntülendi.

Geçtiğimiz perşembe günü başlayan "tam kapanma" süreci sonrası kent merkezinin en işlek cadde ve bulvarları sessizliğe büründü.

Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, Vali Ürgen Paşa Bulvarı ve Asi Nehri yürüyüş yollarındaki sakinlik, akşam saatlerinde "drone" ile havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Emniyet birimleri ise kentin çeşitli noktalarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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