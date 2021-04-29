Tam kapanma döneminde medya kuruluşlarının dikkat etmesi gereken ilkeler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'ndan, bugün saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde televizyon izleme oranlarının artacağına dikkat çekilerek, korona virüs yayınlarında medya kuruluşlarının dikkat etmesi gereken ilkeleri sıraladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'ndan, bugün saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde televizyon izleme oranlarının artacağına dikkat çekilerek, korona virüs yayınlarında medya kuruluşlarının dikkat etmesi gereken ilkeleri sıraladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, bugün saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde televizyon izleme oranlarının artacağı, bu nedenle de yayınların hassasiyetle hayata geçirilmesinin çok önemli olduğu belirtildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, pandemiye ilişkin haberlerin hazırlanmasında azami titizlik gösterilmesinin elzem olduğuna dikkat çekilerek, korona virüs yayınlarında medya kuruluşlarının dikkat etmesi gereken ilkeler sıralandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; korona virüs yayınlarında medya kuruluşlarının dikkat etmesi gereken ilkeler şöyle:

"Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun açıklamalarının öncelikli haber kaynağı olarak değerlendirilmesi, bilimsel gerçekliği ispat edilmiş olguların paylaşımına özen gösterilmesi, reklam içeriklerinin de aynı hassasiyetle belirlenmesi. Sorumlu yayıncılık anlayışı benimsenerek kamuoyunu bilinçlendirmeye odaklanılması, sosyal izolasyonun ve hijyen koşullarına ilişkin önlemlerin öneminin hatırlatılması. Çocukların ruhsal gelişimi göz önünde bulundurularak salgının ciddiyetine vurgu yapılırken toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve ifadelerden kaçınılması. İnsan hayatını doğrudan etkileyebilecek olan sağlık haberlerine ilişkin yayın içerikleri oluşturulurken görüşlerine başvurulacak doktor ya da referans kişilerin bilimsel yetkinliğinin öncelikli koşul olarak değerlendirilmesi, konunun uzmanı olmayan tarafların yer aldığı tartışmaların yayınlanmasından hassasiyetle kaçınılması. Medya yöneticilerinin özellikle izleyiciler arasında çocukların da bulunduğunu unutmaması ve yayın içeriklerini planlarken bu gerçekliğe azami ölçüde özen göstermesi. Daha eğlendirici, daha rehabilite edici içeriklerin hazırlanarak yayınlanması. Dışarı çıkmayan vatandaşlarımızın fiziksel hareketlilikten uzak kalacağı göz önünde bulundurularak onları evlerinde spor yapmaya teşvik edecek yayınların artırılması. Yanıltıcı etkisinin olabileceği riskine karşı korona virüs aşılarına ilişkin haberlerin yeterli araştırma yapılarak aktarılması vatandaşlarımızın sağlığı için son derece önemlidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı