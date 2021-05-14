Tam kapanma döneminde 112'ye gelen çağrılarda rekor artış

Çorum'da faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne tam kapanma sürecinde gelen arama sayısında 3 kata yakın artış yaşanırken vatandaşların genellikle bilgi ve danışma amaçlı aradığı öğrenildi.

Çorum'da faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne tam kapanma sürecinde gelen arama sayısında 3 kata yakın artış yaşanırken vatandaşların genellikle bilgi ve danışma amaçlı aradığı öğrenildi.

Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nin telefonları tam kapanma döneminde de susmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, vatandaşların pandemi döneminde ihtiyaçlarını daha rahat karşılamak adına merkezi aradığını belirterek vatandaşların mağdur etmeden her zaman hizmetinde olduklarını ve ihtiyaçlarına koştuklarını söyledi.

"Bir haftada 24 bin çağrı"

Pandemi ile mücadelede tam kapanma uygulamasına geçilmesi nedeniyle için gelen çağrı sayısında artış olduğunu açıklayan Demiral, "112 Acil Çağrı Merkezi'nin sürekli aranmasından dolayı çağrı sayılarımız 2-3 katına çıktı. İlk başladığımız aylarda aylık çağrı oranımız 36 binlerde iken kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan tarihinden sonraki bir haftada gelen çağrı sayımız 24 binlere ulaştı. Bir ayda 36 bin, bir haftada 24 bin çağrı yapıldı" ifadelerini kullandı.

"112 Çağrı Merkezleri, seyahat izin belgesi veren bir kurum değildir"

112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi için çağrıda bulunan Demiral, "Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Eğer vatandaşlarımız ihtiyaç dışında 112'yi ararlarsa ihtiyacı olan vatandaşlarımız bize ulaşamıyor ve mağduriyet yaşıyor. Cevabını bildiğimiz sorular için 112'yi ararsak diğer vatandaşlarımızı mağdur etmiş oluruz. Belki bir insanımızın sevdiklerinden ayrılmasına neden olabiliriz. Cevabını bildiğimiz sorular için 112 Acil Çağrı Merkezini Lütfen meşgul etmeyelim. 112 Çağrı Merkezleri, seyahat izin belgesi veren bir kurum değildir. Personelimiz her gelen çağrıyı titizlikle karşılıyor. Biz bu arada bildiğimiz cevabını bildiğimiz sorularla 112'yi meşgul edersem insanların hakkına girmiş oluruz. Biz birilerini mağdur edersek birileri bir gün bizi mağdur edebilir. Lütfen buna hassasiyet gösterelim" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı