"Tam kapanma" dönemi havada günlük uçuş dengelerini değiştirdi
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"Tam kapanma" dönemi havada günlük uçuş dengelerini değiştirdi

'Tam kapanma' dönemi havada günlük uçuş dengelerini değiştirdi
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için Türkiye'nin tam kapanma dönemine girmesiyle Avrupa'da hava trafiğinde dengeler değişti.

Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için Türkiye'nin tam kapanma dönemine girmesiyle Avrupa'da hava trafiğinde dengeler değişti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 4 Mayıs tarihli uçuş trafiği raporuna göre, Avrupa'da dün en çok sefer gerçekleştirilen ülke 1655 uçuşla Almanya olurken, Fransa 1558 uçuşla ikinci, İspanya ise 1394 uçuşla üçüncü sırada yer aldı.

Raporda, geçen hafta 752 iç hat uçuş gerçekleştirerek Avrupa'da birinci sırada yer alan Türkiye'de dün 804 sefer yapıldı. Geçen haftaya göre günlük uçuş sayısında iç hatlarda 311 ile yüzde 29 azalma yaşanırken, pandemi öncesi 2019 yılının aynı gününe göre ise sefer sayısında yüzde 70 düşüş kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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