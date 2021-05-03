Tam kapanma deniz canlılarına yaradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanma deniz canlılarına yaradı

Tam kapanma deniz canlılarına yaradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde tam kapanma döneminde balıkçıların denize çıkamaması deniz canlılarına yarayınca, yaklaşık iki kiloluk ahtapot kıyıya kadar geldi.

Muğla'nın Datça ilçesinde tam kapanma döneminde balıkçıların denize çıkamaması deniz canlılarına yarayınca, yaklaşık iki kiloluk ahtapot kıyıya kadar geldi.

Geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek. Tam kapanma ile birlikte balıkçıların avlanmak için denize çıkamamasından dolayı deniz canlıların sayılarında da artış gözlemlendi. Geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Umut Kantarlı, liman içerisinde kıyıya kadar gelen yaklaşık iki kiloluk ahtapotu yakaladı. Kantarlı, " Limanda insanların azalması ile ahtapot çoğaldı. Hemen hemen her gün bir tane ahtapot yakalamaya başladım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu aştı
Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu aştı
Suriye'de Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi 'af' kararı
Suriye'de Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi "af" kararı
8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor
8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Hüseyin Göçek Mustafa Denizli Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanma deniz canlılarına yaradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 01:17:37. #1.15#

title