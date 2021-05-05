Bir haftada 1 milyon 116 bin TL para cezası kesildi
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Bir haftada 1 milyon 116 bin TL para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da tam kapanmanın başladığı bir haftalık süreç içerisinde 1 milyon 116 bin TL para cezası yazıldı.

Adıyaman'da tam kapanmanın başladığı bir haftalık süreç içerisinde 1 milyon 116 bin TL para cezası yazıldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında 29 Nisanda başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05.00'a kadar uygulanacak olan tam kapanma kapsamında kent merkezinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince sıkı denetimler yapılırken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de jandarma bölgesinde kısıtlamaya uymayanlara göz açtırılmadı.

Tüm Türkiye'de 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma uygulamasıyla il merkezinde polis ekiplerince 21 işletme sahibine açılış ve kapanış saatlerine uymamaktan, 1 kişiye karantina ihlalinden, 28 kişiye maske takmamaktan, 292 kişiye kısıtlamaya uymamaktan 1 milyon 17 bin 450 TL para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin merkeze bağlı kırsal alanlarda yapmış olduğu denetimlerde ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 kişiye 98 bin 550 TL para cezası uygulandı. Polis ve jandarma ekiplerinin kısıtlamanın ilk bir haftalık denetimlerinde toplam 1 milyon 116 bin TL para cezası kesildi.

Korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında Adıyaman'da denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgusu yapıldı. - ADIYAMAN

Bir haftada 1 milyon 116 bin TL para cezası kesildi
Bir haftada 1 milyon 116 bin TL para cezası kesildi
Bir haftada 1 milyon 116 bin TL para cezası kesildi
Bir haftada 1 milyon 116 bin TL para cezası kesildi
Bir haftada 1 milyon 116 bin TL para cezası kesildi
Bir haftada 1 milyon 116 bin TL para cezası kesildi
Bir haftada 1 milyon 116 bin TL para cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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