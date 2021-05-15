"Tam kapanma"da sokak hayvanlarını her gün 400 kilogram yem ve mama ile besliyorlar
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"Tam kapanma"da sokak hayvanlarını her gün 400 kilogram yem ve mama ile besliyorlar

Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel

İstanbul'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde doğada yem bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar ve sokak hayvanlarını günde 400 kilogram yem ve mama ile besliyor.

İstanbul'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde doğada yem bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar ve sokak hayvanlarını günde 400 kilogram yem ve mama ile besliyor.

Doğa Koruma ekipleri, 17 günlük kısıtlama döneminde beslenme sıkıntısı yaşayan hayvanları unutmadı. Her gün 39 ilçede kent meydanları başta olmak üzere belirli noktalarda hayvanların yaşam alanlarına yem, mama ve su bırakan 8 ekip, kedi ve köpeklere 50'şer kilogram mama, güvercinlere ise 50'şer kilogram buğday ikram ediyor.

Eminönü ve Taksim meydanlarında ekiplerin bu çalışması hayvanseverler başta olmak üzere vatandaşlardan takdir gördü. Bazı çocuklar yem atılan bölgelerde çoğalan kuşların arasında koşarak oyun oynadı. Çocuklarının kuşların arasında koşarak mutlu olduğunu gören ebeveynler bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Bu arada, söz konusu ekiplerin dışında İstanbul'da 3 bin 400, müdürlüğe bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da ise 750 gönüllü hayvan koruma gönüllüsünün bulunduğu, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf bu gönüllülerin de gün içinde kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarını besledikleri belirtildi.

'Tam kapanma'da sokak hayvanlarını her gün 400 kilogram yem ve mama ile besliyorlar
'Tam kapanma'da sokak hayvanlarını her gün 400 kilogram yem ve mama ile besliyorlar
'Tam kapanma'da sokak hayvanlarını her gün 400 kilogram yem ve mama ile besliyorlar
'Tam kapanma'da sokak hayvanlarını her gün 400 kilogram yem ve mama ile besliyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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