'TAM KAPANMA'DA DİJİTAL KABİR ZİYARETİ HİZMETİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'TAM KAPANMA'DA DİJİTAL KABİR ZİYARETİ HİZMETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, mezar bakım firması sahibi Mehmet Çetin, koronavirüs nedeniyle uygulanan 'tam kapanma' sürecinde dışarı çıkamayan müşterilerinin yakınlarına ait mezarları çiçekle süsleyip, bakımını yaptıktan sonra, görüntülü aramayla dijital ziyaret hizmeti veriyor.

ANTALYA'da, mezar bakım firması sahibi Mehmet Çetin, koronavirüs nedeniyle uygulanan 'tam kapanma' sürecinde dışarı çıkamayan müşterilerinin yakınlarına ait mezarları çiçekle süsleyip, bakımını yaptıktan sonra, görüntülü aramayla dijital ziyaret hizmeti veriyor.

Antalya'da, 13 yıl önce pazarlamacılık yaparken dedesinin kabrini sık sık ziyarete giden Mehmet Çetin, bakımsız mezarları fark edince kentte mezar bakımı hizmeti sektöründeki eksikliği hissetti. Kabir bakım ve mezar yapım şirketi kuran Çetin, kısa sürede çok sayıda müşteriye ulaştı. Ticari zekasını girişimcilikle birleştiren Çetin, kentteki mezarlıklardaki yakınlarının kabrini ziyarete gelemeyen müşterilerine hizmet vermeye başladı. Mezar temizliği, çiçeklendirme ve mezar taşı bakımı yapan Çetin, kısa sürede yoğun talep almaya başladı.

Müşterilerinin ölen yakınlarının mezarının, sevgililer günü, anneler günü, doğum günü, evlilik ve vefat yıl dönümü, bayram, kandil gecesi gibi özel günlerde bakımını yapan Çetin, talebe göre kabre vefat edenin tuttuğu takımın renginden, sevdiği çiçeklerden, beğendiği eşya veya oyuncağından oluşan düzenleme yaptığını anlattı. Şirketi adına açtığı internet sitesinden müşterilerinin irtibat kurduğu Çetin, mezar bakımında kabirdeki gereksiz otların temizlenmesi, mevsime göre çiçek dikilmesi işlemleri gerçekleştiriyor.

TALEBE GÖRE MEZAR BAKIMI

Çetin, hazırladığı farklı özelliklerdeki hizmet paketinde müşterisinin talebine göre her ay düzenli, standart ve özel kabir bakımı, anneler, sevgililer günü, vefat yıl dönümü, bayram bakımı ile taraftar mezar bakımı hizmeti sunuyor. Çetin'in hazırladığı hizmet paketine göre istediği seçeneği belirleyen kişiler, belirli periyotlardaki mezar bakımı ile çiçeklendirme hizmetine ayda 80 ile 200 lira ödüyor.

Yurt dışında ya da farklı şehirde yaşadığı için kaybettiği yakınının mezarını sık sık ziyaret edemeyenler ya da kabre geldiğinde mezarın güzel görünmesini isteyenler, mezar bakım hizmetinde en fazla bayram ile özel günler paketlerini tercih ediyor. Her hafta bakımını yaptığı mezara giderek, ot temizliği çevre düzenlemesi gerçekleştiren Çetin, daha sonra kabrin fotoğrafını çekerek internet ortamından müşterisine gönderiyor. Şirketinin internet sitesine kendilerine özel müşteri numarasıyla giriş yapan kişiler de bakım hizmeti aldığı yakınının mezarının son halinin fotoğrafına istediği zaman bakabiliyor.

'TAM KAPANMA' SÜRECİNDE İLGİ ARTTI

Çetin'in sunduğu mezar bakım hizmeti, 1 yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde yoğun ilgi görmeye başladı. Koronavirüs tedbirine yönelik uygulanan 'tam kapanma' sürecinde evden çıkamayan ya da farklı ülke veya şehirde yaşayanların mezar bakım taleplerinde artış yaşandı. Ramazan Bayramı ve öncesinde yakınlarının mezarını ziyaret edemeyenlerin talebi üzerine Mehmet Çetin, çiçek ekimi gibi bakım işlemini tamamladıktan sonra görüntülü arama yaparak kabrin gösterimini gerçekleştiriyor. Koronavirüs nedeniyle yakınının mezar ziyaretini gerçekleştiremeyen kişiler, bakımı yapılmış kabri akıllı telefon ekranından izleyerek, özlemini gideriyor.

Müşterisinin kabir bakımını yapan Çetin, "Bu dönemde insanlar mezar ziyaretine gelemedi. Kabir bakımı yapamayınca işlerimiz yüzde 70 arttı. Müşterilerimizin yakınının kabrini çapalayıp, çiçek ekiyoruz, temizliyoruz. Mezarın son halini görüntülü arama yapıp müşterimize gösteriyoruz. Müşterilerimiz mezara gelemediği için hem son haline bakıyor sonra da isteyen dua okuyor" dedi.

Dedesinin mezarını tam kapanma nedeniyle ziyaret edemeyen Aytek Türkmen, "Mezara gelip çiçek dikemedim, dua edemedim. Kapanma nedeniyle ziyarete gidememenin üzüntüsü vardı. Mezar bakım hizmeti için Mehmet Çetin'e başvurdum. O da mezara çiçek dikip temizledi. Çok güzel oldu ve duamı ettim" diye konuştu.

'TAM KAPANMA'DA DİJİTAL KABİR ZİYARETİ HİZMETİ
'TAM KAPANMA'DA DİJİTAL KABİR ZİYARETİ HİZMETİ
'TAM KAPANMA'DA DİJİTAL KABİR ZİYARETİ HİZMETİ
'TAM KAPANMA'DA DİJİTAL KABİR ZİYARETİ HİZMETİ
'TAM KAPANMA'DA DİJİTAL KABİR ZİYARETİ HİZMETİ
'TAM KAPANMA'DA DİJİTAL KABİR ZİYARETİ HİZMETİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ANTALYA ENGELLİ HAFİZE'NİN BABASI: SAKİNLEŞMESİ AMACIYLA KAFESE KOYDUK, GELDİĞİMDE KIZIM HAYATINI KAYBETMİŞTİ
ANTALYA ENGELLİ HAFİZE'NİN BABASI: SAKİNLEŞMESİ AMACIYLA KAFESE KOYDUK, GELDİĞİMDE KIZIM HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Burak Sergen Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Mete Kalkavan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'TAM KAPANMA'DA DİJİTAL KABİR ZİYARETİ HİZMETİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 18:20:19. #1.16#

title