'TAM KAPANMA'DA DİJİTAL KABİR ZİYARETİ HİZMETİ

ANTALYA'da, mezar bakım firması sahibi Mehmet Çetin, koronavirüs nedeniyle uygulanan 'tam kapanma' sürecinde dışarı çıkamayan müşterilerinin yakınlarına ait mezarları çiçekle süsleyip, bakımını yaptıktan sonra, görüntülü aramayla dijital ziyaret hizmeti veriyor.

ANTALYA'da, mezar bakım firması sahibi Mehmet Çetin, koronavirüs nedeniyle uygulanan 'tam kapanma' sürecinde dışarı çıkamayan müşterilerinin yakınlarına ait mezarları çiçekle süsleyip, bakımını yaptıktan sonra, görüntülü aramayla dijital ziyaret hizmeti veriyor.

Antalya'da, 13 yıl önce pazarlamacılık yaparken dedesinin kabrini sık sık ziyarete giden Mehmet Çetin, bakımsız mezarları fark edince kentte mezar bakımı hizmeti sektöründeki eksikliği hissetti. Kabir bakım ve mezar yapım şirketi kuran Çetin, kısa sürede çok sayıda müşteriye ulaştı. Ticari zekasını girişimcilikle birleştiren Çetin, kentteki mezarlıklardaki yakınlarının kabrini ziyarete gelemeyen müşterilerine hizmet vermeye başladı. Mezar temizliği, çiçeklendirme ve mezar taşı bakımı yapan Çetin, kısa sürede yoğun talep almaya başladı.

Müşterilerinin ölen yakınlarının mezarının, sevgililer günü, anneler günü, doğum günü, evlilik ve vefat yıl dönümü, bayram, kandil gecesi gibi özel günlerde bakımını yapan Çetin, talebe göre kabre vefat edenin tuttuğu takımın renginden, sevdiği çiçeklerden, beğendiği eşya veya oyuncağından oluşan düzenleme yaptığını anlattı. Şirketi adına açtığı internet sitesinden müşterilerinin irtibat kurduğu Çetin, mezar bakımında kabirdeki gereksiz otların temizlenmesi, mevsime göre çiçek dikilmesi işlemleri gerçekleştiriyor.

TALEBE GÖRE MEZAR BAKIMI

Çetin, hazırladığı farklı özelliklerdeki hizmet paketinde müşterisinin talebine göre her ay düzenli, standart ve özel kabir bakımı, anneler, sevgililer günü, vefat yıl dönümü, bayram bakımı ile taraftar mezar bakımı hizmeti sunuyor. Çetin'in hazırladığı hizmet paketine göre istediği seçeneği belirleyen kişiler, belirli periyotlardaki mezar bakımı ile çiçeklendirme hizmetine ayda 80 ile 200 lira ödüyor.

Yurt dışında ya da farklı şehirde yaşadığı için kaybettiği yakınının mezarını sık sık ziyaret edemeyenler ya da kabre geldiğinde mezarın güzel görünmesini isteyenler, mezar bakım hizmetinde en fazla bayram ile özel günler paketlerini tercih ediyor. Her hafta bakımını yaptığı mezara giderek, ot temizliği çevre düzenlemesi gerçekleştiren Çetin, daha sonra kabrin fotoğrafını çekerek internet ortamından müşterisine gönderiyor. Şirketinin internet sitesine kendilerine özel müşteri numarasıyla giriş yapan kişiler de bakım hizmeti aldığı yakınının mezarının son halinin fotoğrafına istediği zaman bakabiliyor.

'TAM KAPANMA' SÜRECİNDE İLGİ ARTTI

Çetin'in sunduğu mezar bakım hizmeti, 1 yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde yoğun ilgi görmeye başladı. Koronavirüs tedbirine yönelik uygulanan 'tam kapanma' sürecinde evden çıkamayan ya da farklı ülke veya şehirde yaşayanların mezar bakım taleplerinde artış yaşandı. Ramazan Bayramı ve öncesinde yakınlarının mezarını ziyaret edemeyenlerin talebi üzerine Mehmet Çetin, çiçek ekimi gibi bakım işlemini tamamladıktan sonra görüntülü arama yaparak kabrin gösterimini gerçekleştiriyor. Koronavirüs nedeniyle yakınının mezar ziyaretini gerçekleştiremeyen kişiler, bakımı yapılmış kabri akıllı telefon ekranından izleyerek, özlemini gideriyor.

Müşterisinin kabir bakımını yapan Çetin, "Bu dönemde insanlar mezar ziyaretine gelemedi. Kabir bakımı yapamayınca işlerimiz yüzde 70 arttı. Müşterilerimizin yakınının kabrini çapalayıp, çiçek ekiyoruz, temizliyoruz. Mezarın son halini görüntülü arama yapıp müşterimize gösteriyoruz. Müşterilerimiz mezara gelemediği için hem son haline bakıyor sonra da isteyen dua okuyor" dedi.

Dedesinin mezarını tam kapanma nedeniyle ziyaret edemeyen Aytek Türkmen, "Mezara gelip çiçek dikemedim, dua edemedim. Kapanma nedeniyle ziyarete gidememenin üzüntüsü vardı. Mezar bakım hizmeti için Mehmet Çetin'e başvurdum. O da mezara çiçek dikip temizledi. Çok güzel oldu ve duamı ettim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı