"Tam kapanma"da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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"Tam kapanma"da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ile çevre illerde sessizlik sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ile çevre illerde sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının on birinci gününde Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Şehirde yaya yoğunluğunun olduğu Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye Caddesi ile araç trafiğinin yoğunluk gösterdiği Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgeler tenhalaştı.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor. Atatürk Bulvarı üzerindeki kontrol noktalarında yer yer araç kuyrukları oluştu.

'Tam kapanma'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
'Tam kapanma'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
'Tam kapanma'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
'Tam kapanma'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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