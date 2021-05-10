Samsun ve çevre illerde "tam kapanma" sürecinin on birinci gününde sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ile çevre illerde sessizlik sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ile çevre illerde sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının on birinci gününde Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Şehirde yaya yoğunluğunun olduğu Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye Caddesi ile araç trafiğinin yoğunluk gösterdiği Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgeler tenhalaştı.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor. Atatürk Bulvarı üzerindeki kontrol noktalarında yer yer araç kuyrukları oluştu.

Tokat

Tokat'ta tam kapanmaya uyulurken, kentin en işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında yaya ve araç trafiği azaldı.

Polis ekipleri kent genelindeki kavşaklarda denetimlerine devam ediyor.

Kent girişinde jandarma ve polis ekipleri uygulamalarını sürdürüyor.

Çankırı

Çankırı'da da tam kapanma dolayısıyla kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nda sakin bir gün yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Sinop

Sinop'ta cadde, sokak ve sahillerindeki sessizlik devam ediyor.

Kısıtlama dolasıyla emniyet ve jandarma ekiplerince kent genelinde farklı noktalarda yapılan denetimler sürüyor.

Ekiplerce kısıtlamayı ihlal edenlere idari işlem uygulanıyor.

Hayvan besleme grupları ise hayvanlar için doğaya her gün mama bırakıyor.

Çorum

Çorum'da tam kapanma kapsamındaki yeni hafta sessiz başladı.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğu kentte banka ve kamu kuruluşlarının mesaiye başlaması dolayısıyla hafta sonuna nispeten hareketlilik arttı.

Güvenlik güçlerinin denetimleri de yeni haftayla birlikte artırıldı. Ana arterlerde oluşturulan denetim noktalarında kimlik kartı ve muafiyet belgesi denetimi yapan polis ekipleri, belge gösteren kişilerin geçmesine izin verirken, kuralı ihlal ettiği belirlenen kişiler hakkında ise tutanak tutuluyor.

Kastamonu

Kastamonu'da Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında kontrollerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun