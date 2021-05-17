Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
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Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti

İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Haberler | Güncel

Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti İstiklal Caddesinde iğne atsan yere düşmeyecek kalabalık yaşandı 17 gün süren Tam Kapanmanın ardından evlerinde kalan vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek kendilerini dışarıya atarken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı gibi...

Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti

İstiklal Caddesinde iğne atsan yere düşmeyecek kalabalık yaşandı

İSTANBUL - 17 gün süren Tam Kapanmanın ardından evlerinde kalan vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek kendilerini dışarıya atarken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı gibi yerlerde adeta insan seli oluştu.

29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan 17 günlük Tam Kapanmanın ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesine çıkarak yoğunluk oluşturdu. Tam Kapanma sonrasında adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluğun oluşması ve korona virüsle önlemlerinin adeta hiçe sayılması yürekleri ağızlara getirdi.

Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti
Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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