Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti

Tam Kapanma bitti, vatandaş İstiklal Caddesine akın etti İstiklal Caddesinde iğne atsan yere düşmeyecek kalabalık yaşandı 17 gün süren Tam Kapanmanın ardından evlerinde kalan vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek kendilerini dışarıya atarken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı gibi...