Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
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Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, 17 günlük tam kapanma sona erdi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, 17 günlük tam kapanma sona erdi. Kısıtlamanın bitmesi ile birlikte İzmir'de cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan saat 19.00 sıralarında başlayan 17 günlük tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlama süresince İzmir'de boş kalan cadde ve sokaklarda, kısıtlamanın bitmesinin ardından yoğunluk yaşandı. Sabahın ilk ışıklarında işlerine gitmek isteyen kimi vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı görüldü.

Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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