Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu
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Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu

Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tam kapanma kararı, bayram tıraşı geleneğini bozdu.

Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tam kapanma kararı, bayram tıraşı geleneğini bozdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı, birçok işletme ve esnafı etkiledi. 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00 itibariyle sona erecek. Alınan karara göre Ramazan Bayramı da kısıtlama süreleri içerisinde kalacak. Özellikle bayram öncesinde yoğun mesai yapan kuaförler ise bu bayram kapalı kalacak. Türk kültürünün önemli bir parçası olan bayram tıraşını yapamayacak olan kuaförler, bu bayramda geleneği yaşatamayacak. Covid-19 salgını öncesindeki bayram arifelerinde sabaha kadar tıraş yaptıklarını söyleyen Cool Hair Style işletmecisi kuaför Selçuk Topkaya, bu bayramda çalışamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

"Biz bayramı 1 hafta önceden yaşamaya başlardık"

Pandemiden önce bayramlarda tıraş geleneğinin yaşandığını dile getiren Topkaya, "Önümüzdeki 17 gün pandemi dolayısıyla kapalı kalacağız. Erkek kuaförlerinde de bir bayram kültürü var. Örneğin arife günü herkes tıraşını olur ancak bu bayramı yaşayamayacağız. Randevulu müşterilerimizi saatte bir alıyoruz. Hiç kimse bu durumları yaşamak istemezdi ancak yapacak bir şey yok. Bir an önce bu hastalığın bitmesini istiyoruz. Biz normalde bayramı 1 hafta öncesinden yaşamaya başlıyorduk. 1 hafta önce başlayan yoğun çalışmamız gece saat 2-3'e kadar sürüyordu. Arife günleri sabaha kadar çalışıyorduk. Bu bayramda ise bunları yaşayamayacağız. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurban Bayramı için de inşallah pandemi biter temennisinde bulunuyorum. Biz de bayramı doya doya yaşamak istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu
Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu
Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu
Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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